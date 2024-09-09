В Россию вернули «японский Lada Largus» для Азии

С 2022 года наш рынок пополнился целым списком машин, которые для России изначально не предназначались. Одна из них – 7-местный кроссвэн Mitsubishi, созданный для Азии. Автомобиль позиционировался как бюджетник, который ориентирован в первую очередь на большие семьи (что-то вроде «нашего» Lada Largus).

XPander ввозили в РФ по параллельному импорту весь 2022 и 2023 год, а также в начале 2024-го, но затем складские запасы таких машин оказались исчерпаны. Но недавно этот автомобиль вернулся в Россию. Причем по интересной на первый взгляд цене.

Частное лицо из Рязани выставило на продажу новый Mitsubishi XPander 2024 года выпуска. Машина с околонулевым пробегом (30 км) предлагают привезти под заказ за 30 дней в 7-местном варианте с бензиновым 1,5-литровым мотором на 105 лошадиных сил и «автоматом».

Оснащение машины, которую можно заказать в России, включает в себя легкосплавные 16-дюймовые колесные диски, дневные ходовые огни, полностью светодиодную оптику, корректор фар, обогрев заднего стекла, кондиционер, круиз-контроль, мультимедийный центр с 8-дюймовым экраном и многое другое.

Продавец рассказывает, что машина способна удивить своей вместительностью и комфортном. Сиденья в ней складываются в ровный пол, а подстаканники и подлокотники с разъемами USB предусмотрены для всех трех рядов сидений.

Заявленная цена Mitsubishi XPander составляет 2 миллиона 590 тысяч рублей, но входит ли в эту сумму растаможка машины и ее доставка в Россию не уточняется.