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Как будет выглядеть самый популярный кроссовер Kia после рестайлинга

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Текст: Алексей Шмидт
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До планового обновления пятого поколения кроссовера Kia Sportage остается совсем немного времени. Тестовые прототипы этой модели все чаще попадаются в объективы автомобильных папарацци, а значит дебют товарного варианта этого «паркетника» уже не за горами.

Предсказать, как внешне изменится этот бестселлер Kia с рестайлингом взялись дизайнеры студии «NYMammoth». Корейские цифровые художники воспользовались снимками прототипов Sportage 2025 и с помощью компьютерных программ сняли с них весь камуфляж, обнажив экстерьер реформенного кроссовера.

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Слева – дорестайлинговый Kia Sportage, справа – обновленный вариант кроссовера

На изображениях, выложенных в Сеть, видно, что самый популярный кроссовер Kia ждет заметное преображение в передней части кузова. «Паркетник» наделят новой решеткой радиатора, которая станет шире, изменит форму и наполнение.

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Рядом с ней расположатся современные блоки фар (так называемая система освещения Starmap), в которые интегрируют Г-образные светодиодные ДХО, а продолжат их рисунок бутафорские хромированные полосы, идущие вдоль капота.

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Другие изменения в экстерьере Sportage включат в себя появление у машины нового бампера, модернизированного пластикового обвеса на дверях, а также колесных дисков свежего дизайна и, вероятно, новых задних фонарей.

Глобальных перемен в технической части нового «Спортейджа» ждать не стоит. Машина сохранит актуальную гамму двигателей, в которую сейчас в зависимости от рынка входят бензиновые и дизельные агрегаты, а также, возможно, обзаведется новыми вариантами гибридных установок. 

Премьера нового Sportage состоится в ближайшие несколько месяцев, а его продажи начнутся в 2025 году. 

Фото:NYMammoth

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