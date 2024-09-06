Новый бюджетный кроссовер Kia Syros появится в начале 2025 года

Корейский автопроизводитель Kia продолжает разработку нового субкомпактного кроссовера, которому предстоит оказаться одним из самых дешевых предложений в линейке компании в сегменте SUV. Машина, длина которой составит менее 4 метров, уже много раз попадалась в закамуфлированном виде в объективы фотошпионов. На днях стало известно, когда она может появиться в продаже.

Зарубежные СМИ предполагают, что официальная премьера кроссовера Kia Syros (ранее все ждали, что машину назовут Clavis), может состояться во всем мире в конце 2024 года. Несмотря на это вывода автомобиля в продажу придется подождать как минимум до начала 2025-го.

Точные сроки запуска новой модели Kia пока не раскрываются. То же самое можно сказать и о подробностях об этом проекте.

По слухам, свежий кроссовер «Киа» получит оквадраченный силуэт с вертикальной посадкой, рейлингами на крыше и массивной облицовкой кузова из неокрашенного пластика.

Микропаркетник собираются продавать с внушительным для своего сегмента оснащением, которое включит в себя передние сиденья с электроприводом, шесть подушек безопасности, систему контроля давления в шинах и камеру кругового обзора. Что касается его технической стороны, то здесь пока ничего не понятно.

Одни журналисты пророчат под капот Kia Syros бензиновый двигатель, тогда как другие утверждают, что машина окажется электрокаром. Впрочем, не исключено, что у этой модели будет сразу две версии – с ДВС и полностью электрическая.