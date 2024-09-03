ДомойАвтоновости сегодняРеформенный Kia Sportage вновь попал в объективы автомобильных папарацци 

Реформенный Kia Sportage вновь попал в объективы автомобильных папарацци 

Частично закамуфлированный автомобиль проходит финальные испытания в Германии

Текст: Алексей Шмидт
17c84acc5ba3fb7f4f94532a522d8873eedc2c8d

Кроссовер Sportage остается одним из главных драйверов продаж для корейской марки Kia. Автомобиль стабильно входит в список самых популярных компактных SUV. Сегодня на рынке представлено его пятое поколение, которое в скором времени переживет плановый рестайлинг. На днях модернизированный «паркетник» в очередной раз подловили во время испытаний автомобильные папарацци.

Снимки новинки опубликовал паблик «Wilco Blok». Судя по номерам тестового автомобиля, кузов которого покрыт ляпистой маскировкой, машина обкатывается на дорогах Германии.

3494d10bf032f8eaf71d825458f78654b9ec8a24

На этот раз камуфляж не скрывает его решетку радиатора, выглядящую гораздо шире, чем на актуальной модели, а также вертикальные блоки фар. В последние, как ожидается, будут встроены светодиодные Г-образные линии дневных ходовых огней. 

Читают на Daily-Motor.Ru

Другие изменения в экстерьере бестселлера Kia включат в себя модернизацию его бамперов, молдингов на дверях, колесных дисков и графики задних фонарей.

e70ffa4448051e58d732cb8ecef172de09c3ca04

Глобальных технических перемен в новом Sportage ждать не стоит. Нынешняя линейка двигателей этой модели состоит преимущественно из бензиновых атмосферников и турбомоторов, а также нескольких дизельных агрегатов. Кроме них у кроссовера есть пара гибридных исполнений, которые могут получить новые настройки. 

Трансмиссий на выбор, как и прежде, будет три: 7-скоростной «робот», а также шести- и восьмидиапазонная АКПП. Полноприводная модификация никуда не денется, как и вариант с приводом на переднюю ось. 

Презентация рестайлингового Kia Sportage запланирована на первые месяцы 2025 года. В продажу машина поступит сразу после своего официального дебюта. 

Фото:@wilco blok

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+