Реформенный Kia Sportage вновь попал в объективы автомобильных папарацци 

Кроссовер Sportage остается одним из главных драйверов продаж для корейской марки Kia. Автомобиль стабильно входит в список самых популярных компактных SUV. Сегодня на рынке представлено его пятое поколение, которое в скором времени переживет плановый рестайлинг. На днях модернизированный «паркетник» в очередной раз подловили во время испытаний автомобильные папарацци.

Снимки новинки опубликовал паблик «Wilco Blok». Судя по номерам тестового автомобиля, кузов которого покрыт ляпистой маскировкой, машина обкатывается на дорогах Германии.

На этот раз камуфляж не скрывает его решетку радиатора, выглядящую гораздо шире, чем на актуальной модели, а также вертикальные блоки фар. В последние, как ожидается, будут встроены светодиодные Г-образные линии дневных ходовых огней.

Другие изменения в экстерьере бестселлера Kia включат в себя модернизацию его бамперов, молдингов на дверях, колесных дисков и графики задних фонарей.

Глобальных технических перемен в новом Sportage ждать не стоит. Нынешняя линейка двигателей этой модели состоит преимущественно из бензиновых атмосферников и турбомоторов, а также нескольких дизельных агрегатов. Кроме них у кроссовера есть пара гибридных исполнений, которые могут получить новые настройки.

Трансмиссий на выбор, как и прежде, будет три: 7-скоростной «робот», а также шести- и восьмидиапазонная АКПП. Полноприводная модификация никуда не денется, как и вариант с приводом на переднюю ось.

Презентация рестайлингового Kia Sportage запланирована на первые месяцы 2025 года. В продажу машина поступит сразу после своего официального дебюта.