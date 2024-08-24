Вот что бывает, если долго не менять масло в двигателе

Забыть поменять масло в двигателе автомобиля – худшее, что можно сделать, ведь оно является для него источником жизненной силы для мотора машины. Масло не только смазывает его детали, но из избавляет силовой агрегат от мусора и посторонних частиц, циркулируя по всем зазорам. И если «прошляпить» рекомендованный момент его замены, то можно попасть в серьезные неприятности.

Так произошло с владельцем автомобиля Ford Ranger, который отдал двигатель своей машины на разборку специалистам YouTube-канала «I Do Cars». Автомеханики подвергли 2,3-литровый рядный 4-цилиндровый мотор EcoBoost, проехавший всего 167 тысяч километров, вскрытию, выяснив, что стало причиной его кончины.

Признаки того, что владелец автомобиля уделял ему мало внимания, проявились практически сразу. На стоп-кадрах с видео видно, что крышка цепи ГРМ двигателя EcoBoost покрыта лаком, что является явным признаком «перекатки» на старом масле.

Разобрав клапанную крышку мотора эксперты увидели в ней большое количество примесей и мусора, которые образовались из-за отсутствия своевременной замены масла. Но все оказалось еще хуже, когда блогеры заглянули глубже.

На дне масляного поддона обнаружился толстый слой грязи, а на блоке, маслонасосе, распределительных валах и коленвале оказалось еще больше лака.

Специалисты предположили, что человек, который в последний раз обслуживал этот двигатель, залил в него большое количество присадок для промывки, чтобы избавить мотор от грязи. Однако это имело обратный эффект: грязь откололась и забила несколько крошечных маслоканалов.

Именно это привело к тому, что в двигателе сломался шатунный подшипник. Причем повреждения оказались настолько серьезными, что сам подшипник приварился к коленчатому валу и частично разрушился.

По грубым подсчетам механиков, в последний раз в этом двигателе масло менялось примерно 80 тысяч километров назад, так что вполне вероятно автомобиль использовал одно и то же масло в течение всей своей второй половины срока службы.