Безотказный кроссовер за 2 миллиона рублей – он японский

Выбор новых кроссоверов в ценовой категории 2 миллиона рублей сейчас ограничен, поэтому единственным выходом найти что-то достойное для покупателей является поход на «вторичку». Но и там существуют риски выбрать модель, которая не прослужит долго, особенно, если предыдущий хозяин не уделял ей должного внимания.

Daily-Motor.Ru назвал один кроссовер, который способен служить верой и правдой своему владельцу, даже если он сквозь пальцы смотрит на его обслуживание. Разумеется, он японский.

Появившийся в продаже 2012 году кроссовер Mazda CX-5 долгие годы не вызывал у покупателей уверенность в своей надежности. Виной тому был его супер-современный на тот момент двигатель, построенный по технологии Skyactiv.

И если дизельный мотор оправдал опасения скептиков, то бензиновые 2- и 2,5-литровые двигатели «Мазды», напротив, удивили всех своей безотказностью.

Агрегаты PE и PY имеют практически одинаковую конструкцию. Оба атмосферные, укомплектованы цепным приводом ГРМ и обладают высокой степенью сжатия. Ресурс таких моторов до капитального ремонта составляет порядка 300-350 тысяч километров, но нередко они способны проезжать и до полумиллиона км.

То же самое можно сказать и об автоматической трансмиссии этого кроссовера, которая дополняет немногочисленные варианты на «вторичке» с МКПП. «Автомат» CX-5, если вовремя обслуживать коробку и не участвовать в дорожных гонках со светофора, умеет выхаживать вплоть до 250 тысяч км.

Раскритиковать машину за ломучую подвеску также не получится. Ресурс передних амортизаторов, к примеру, составляет от 150 до 200 тысяч км, а ступичные подшипники проедут без проблем минимум 200 тысяч километров.

В бюджете 2 миллиона рублей получится купить CX-5 начальных годов выпуска с пробегами около 120 тысяч километров. Но, как показывает практика, для такого кроссовера эти цифры далеко не приговор, и машина будет радовать своего владельца минимальными хлопотами еще на протяжении многих лет.