Как избежать ДТП в заднюю часть машины: три важных совета

Удар сзади является одним из самых распространенных видов автомобильных аварий. Такие ДТП могут нанести значительный ущерб транспортным средствам и привести к травмам и летальным исходам. Хотя наезд сзади может иметь катастрофические последствия, положительная сторона заключается в том, что многие из этих аварий реально предотвратить, либо минимизировать ущерб от них.

Журнал Daily-Motor.Ru дал три важных совета как можно свести к минимуму вероятность удара в заднюю часть своей машины.

Совет №1: избегайте отвлекающих факторов

По статистике одной из основных причин ДТП является потеря концентрации и внимания водителя. Существует несколько разных способов, с помощью которых можно потерять контроль над ситуацией на дороге и их лучше разделить на четыре типа: слуховой, визуальный, ручной и когнитивный.

Независимо от того, отправляете ли вы текстовые сообщения, либо едете за рулем и пьете из бутылки воды, а также параллельно с «рулежкой» общаетесь с пассажирами, все это отвлекает внимание от дороги и значительно увеличивает вероятность столкновения с вашей машиной сзади.

Совет №2: избегайте резких торможений и соблюдайте безопасную дистанцию

Еще один способ сократить вероятность удара от сзади идущего автомобиля – стараться держать дистанцию перед впереди идущей машиной. В большинстве случаев достаточно использовать «правило трех секунд». Оно обеспечивает достаточное пространство между машинами и позволяет избегать резких торможений в случае, если поток замедляется, либо останавливается.

Работает это так – сначала выбирается фиксированная точка на дороге вдалеке. После того, как автомобиль перед вами проедет выбранную вами точку, убедитесь, что вам потребуется не менее 3 секунд прежде, чем вы достигнете той же точки.

Это должно дать достаточно времени среагировать в случае, если автомобиль впереди внезапно остановился или замедлился, а также позволит избежать резкого торможения и потенциально возможного «утыкания» другой машины в вашу корму.

Важный момент – при наличии неблагоприятных погодных условий, таких как дождь или туман, эта цифра может быть увеличена кратно.

Совет №3: убедитесь, что стоп-сигналы работают

Один из самых важных советов, которые значительно сократят шансы удара от участника дорожного движения сзади – периодически проверять работоспособность стоп-сигналов. Эти огни являются неотъемлемой частью коммуникации на дороге, поскольку сигнализируют автомобилю позади вас о том, что вы снижаете скорость или останавливаетесь.