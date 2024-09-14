Toyota Land Cruiser «для бедных» получит гибридный дизельный мотор от Hilux

Новый внедорожник, который готовит Toyota, определенно должен стать одной из самых важных новинок бренда в ближайшие месяцы. Автомобиль, название которого будет звучать как LandCruiser FJ, станет самым бюджетным вариантом в семействе «Ленд Крузеров» и наиболее компактным. Премьера машины, по слухам, состоится уже в ноябре этого года. В ее преддверии о проекте появилась новая неофициальная информация, касающаяся ее технического оснащения.

Журналисты зарубежных СМИ пишут, что небольшой внедорожник будет позиционироваться как экологичный автомобиль, соответствующий строгим стандартам защиты от загрязнения окружающей среды. По этой причине под его капотом ждут появления того же легкого гибридного силового агрегата, который уже анонсирован для пикапа Hilux.

Речь идет о 2,8-литровом турбодизельном моторе, который уже давно есть в арсенале компании, но ради экологичности связку ему составит стартер-генератор и 48-вольтовая батарея.

В Toyota считают, что электрификация не только позитивным образом влияет на его уровень выбросов, но и улучшает расход топлива на 6-10%, а также снижает общий шум и вибрацию, идущую от силового агрегата.

Мощность двигателя уже известна и составит 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, но какой она окажется в LandCruiser FJ пока непонятно.

Помимо турбодизеля новинка получит под капот бензиновый 2,7-литровый мотор, выдающий 166 лошадиных сил. Коробка передач будет автоматической, а привод – полным с различными ездовыми программами в зависимости от дорожного полотна.

Длина машины, которую уже прозвали Land Cruiser «для бедных», составит 4,5-метра, а колесная база внедорожника окажется равна 2,75-метрам.

Производство новинки стартует в ноябре в Таиланде. Продавать ее будут не только в Азии, но и в Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Океании.