Новый Hyundai Palisade (2025) показал свою корму

Не так давно в Сеть утекли фотографии свежего поколения кроссовера Hyundai Palisade. Благодаря этим снимкам, сделанным в туннеле в Южной Корее, все наконец-то смогли рассмотреть полную форму его новых фар, даже несмотря на камуфляж.

А теперь дизайнеры «NYMammoth» применили то же визуальное решение, но для задней части трехрядного флагмана SUV-линейки Hyundai.

Рендер, выложенный цифровыми художниками в Сеть, демонстрирует полностью пересмотренный дизайн кормы Palisade, где установлены вертикальные фонари с пиксельным рисунком, а между ними располагается узкая светодиодная полоса, обрамленная в черный пластиковый кожух.

Другие интересные детали этой части кузова нового Palisade включают в себя пересмотренную крышку багажника, новый бампер и иные выштамповки крыльев.

Ожидается, что с отдельных ракурсов машина будет сильна похожа на Range Rover третьего поколения, особенно его вариант 2003-2008 модельных годов. Сходство с британским премиумом окажется заметно по всему профилю, но назвать это плагиатом нельзя, ведь по отдельности все детали имеют собственный дизайн.

Технические подробности о новом «Палисад» пока засекречены, но инсайдеры ждут, что машину построят на другой архитектуре с удлиненной колесной базой. Благодаря ей автомобиль сможет прибавить с точки зрения пространства в салоне и подобраться ближе к своим конкурентам в лицах Toyota Grand Highlander и Honda Pilot.

Механические изменения кроссовера должны включить в себя появление у него новых силовых агрегатов. Первым окажется гибридная установка, построенная вокруг 2,5-литрового ДВС. В качестве альтернативы для нее выступит тот же 2,5-литровый турбомотор, но без электрического довеска, а также 3,5-литровый V6, который будут предлагать вместо прежнего 3,8-литрового двигателя.

Премьера второго по счету поколения Hyundai Palisade запланирована на 2025 год.