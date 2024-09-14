Раскрыты автомобили с самыми ненадежными двигателями и трансмиссиями

Двигатели и трансмиссии являются ключевыми узлами в любом транспортном средстве. А их надежность напрямую сопряжена с тем, какую репутацию имеет та или иная модель автомобиля.

Накануне на YouTube-канале «Car Help Corner» был выложен ТОП с самыми ненадежными автомобилями, которые можно купить сегодня на рынке. Утверждается, что они имеют самый высокий процент отказов двигателей и трансмиссий.

Nissan

Модели с 2003 по 2018 год (особенно Altima) с печально известной вариаторной коробкой передач (CVT). Эта трансмиссия спроектированная с менее надежной системой шкивов, соединенная через стальную ленту, а не с использованием более крепкой гидравлической системы для включения передач в старых моделях легковых и грузовых автомобилей. Изюминкой таких коробок является одна неприятная особенность – они не подлежат ремонту.

Hyundai и Kia

Любая модель (особенно Seltos и Soul) с отозванными 4-цилиндровыми моторами объемом 1,6, 2- и 2,4-литра, выпущенная с 2010 по 2021 год. Внутренние проблемы и опасность возгорания сделали эти корейские компании рекордсменами по числу машин, отправленных в сервис.

Volkswagen

Любая модель с турбонаддувом и двигателем 1,5 TFSI (EA211), особенно варианты, используемые в Jetta и Taos. Оба таких автомобиля имеют широкий спектр проблем с мотором и электрооборудованием, а их ремонт непомерно дорог.

Ford

Любые модели с двигателем EcoBoost, которые выпускаются в 3, 4 и 6-цилиндровых вариантах с турбонаддувом, в частности Escape и Bronco. На «тройки» приходится львиная доля неисправностей, «четверки» находятся по этому показателю где-то посередине, а «шестерки» почти не страдают от серьезных поломок.

General Motors

Автомобили с двигателями Ecotech V8, являющиеся проблемным детищем GM после того, как в них были внедрены технологии дезактивации цилиндров. Это 5,3- и 6,2-литровые моторы V8, страдающие от проблем с клапанами подъемниками. Групповые иски, причиной которых являются такие двигатели, сыпятся на американского автопроизводителя по сегодняшний день.

Европейские модели

Любая марка люксового европейского бренда (Audi, BMW, Volvo, Land Rover и Mercedes), у машины которой истек гарантийный срок. Владельцев таких автомобилей ожидает регулярный ремонт после 4-5 лет владения, а замена нового двигателя обойдется в сумму, за которую можно купить новое бюджетное авто.