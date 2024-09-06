В Россию приехал автомобиль, недавно ставший хитом в Европе 

Российский авторынок в последние несколько лет максимально отдалился от Европы, но отдельные «старосветские» бестселлеры то и дело добираются до нас по альтернативным каналам ввоза.

Журналисты Daily-Motor.Ru выяснили, что на этой неделе в России для покупателей стал доступен автомобиль Dacia Sandero. Новый хэтчбек прибыл к нам из Европейского союза, где эта модель пользуется невероятным спросом.

Согласно последним подсчетам, в первом полугодии 2024 года Dacia Sandero стал самым популярным автомобилем Европы с результатом в 143 тысячи 596 проданных экземпляров. Прирост в объемах реализации модели составил внушительные 16% и позволил этой 5-дверке с большим отрывом (более чем в 20 тысяч штук) обойти VW Golf и Renault Clio.

До России Dacia Sandero добрался в полукроссоверном варианте Stepway. Такие машины отличаются от обычных хэтчбеков слегка приподнятым клиренсом, наличием внедорожного пластикового обвеса по периметру кузова, защищающего его от повреждений, а также рейлингов на крыше.

Под капотом европейского хита установлен литровый бензиновый атмосферный двигатель, развивающий 90 лошадиных сил мощности. Мотор агрегатирован механической коробкой передач, а в арсенал автомобиля входят простой кондиционер, электростеклоподъемники, мультимедийная система с сенсорным экраном и ряд других опций.

Но если в «Старом Свете» за Dacia Sandero Stepway просят от 13 тысяч 300 евро (1,3 миллиона рублей), то в России эта модель, разумеется, стоит гораздо дороже. За популярный европейский хэтчбек у нас просят 2 миллиона 578 тысяч рублей.