В Россию вернулся клон Toyota RAV4, рожденный в Китае: цена возмущает 

Toyota владеет в Китае несколькими совместными предприятиями с «поднебесными» автопроизводителями, на которых иногда выпускает эксклюзивные модели, предназначенные только для местного рынка. Одна из них – среднеразмерный кроссовер, который после недолгого отсутствия вернулся в Россию по параллельному импорту. Он является клоном бестселлера «Тойоты» в сегменте SUV.

Daily-Motor.Ru провел анализ предложений автосалонов, занимающихся ввозом в РФ машин по альтернативному импорту, обнаружив на их площадках новые кроссоверы Toyota Wildlander. Такие автомобили уже продавались на нашем рынке, но исчезли с него в прошлом году после исчерпания складских запасов.

Особенностью модели Wildlander является тот факт, что под личиной выглядящего немного иначе автомобиля скрывается оригинальный Toyota RAV4. Такие машины сейчас производят в КНР на совместном заводе GAC-Toyota.

Разница между Wildlander и RAV4 видна только снаружи, да и то исключительно в дизайне передних частей кузова. Альтернативный «паркетник» оборудован более узкой светотехникой, придающей ему большей агрессивности по сравнению с оригиналом.

До российского рынка Wildlander доехал только в классическом варианте с 2-литровым бензиновым 171-сильным «атмосферником» и вариатором, тогда как в «Поднебесной» у него есть еще гибридная силовая установка. Привод машин, выставленных на продажу в Москве, только передний.

Несмотря на то, что автомобиль является аналогом RAV4, в России он стоит даже дороже оригинала. Цены на Toyota Wildlander на нашем рынке начинаются от 5 миллионов 462 тысяч рублей, что почти на 1,5 миллиона рублей дороже, чем стоят параллельно импортированные RAV4 в «базе».