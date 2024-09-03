В Сети показали идеальный фургон, который может создать Dacia

В прошлом году в интернете начали обсуждаться слухи о том, что рано или поздно румынская Dacia (входит в состав Renault Group) должна расширить свой ассортимент моделей новым фургоном, а в последствии и кемпером, построенным на этой же модели. С тех пор никаких официальных подробностей об этих проектах не было, но на днях в Сети появился компьютерный рендер некоего фургона Dacia Sandman.

Авторы визуализации утверждают, что это полноприводный автомобиль, который способен перевозить людей как по асфальту, так и по бездорожью.

Спереди машина щеголяет фирменным оформлением в стиле последних Dacia с оптикой характерной формы, новым логотипом компании, а также хромированными штрихами, нанесенными на решетке радиатора.

Автомобиль на рендере может похвастать неплохим по меркам класса дорожным просветом и наличием «зубастых» покрышек.

По задумке авторов изображения, идеальным сочетанием для полноприводного фургона может стать дизельный двигатель. В качестве него называется 1,5-литровый турбодизель Blue Cdi от Renault мощностью 115 лошадиных сил, который использовался в предыдущем поколении кроссовера Duster. Альтернативой ему могли бы послужить бензиновый агрегат TCe на 130 л.с. или даже гибридный на 140 «сил».

Когда такой или подобный ему автомобиль появится в гамме Dacia и дебютирует ли вообще пока остается только догадываться.