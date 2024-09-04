Именно так мог бы выглядеть новый долгожданный фургон Dacia

Гамма Renault сегодня включает в себя множество коммерческих фургонов, но в линейке ее румынского суббренда ни одной такой модели до сих пор нет. В последние годы в Сети циркулировало немало слухов о появлении подобного автомобиля. В их разгар цифровой дизайнер Андреи Дила создал виртуальную машину, получившую название Dacia Vaner. По задумке художника, этот среднеразмерный фургон, похожий на Renault Trafic, должен занять место в модельном ряду румынского автопроизводителя.

Показанный на рендерах автомобиль получил фирменный дизайн Dacia, который ранее был опробован компанией в ее новинках, таких как Duster третьего поколения и концепт-кар Bigster.

Машине достался квадратный кузов с прямыми линиями, а также светодиодная оптика в форме букв «Y», современный логотип Dacia и широкий обвес из неокрашенного пластика, который объединяет в себе нижние секции бамперов, колесных арок и порогов.

В Dacia Vaner дизайнер предусмотрел большие зеркала заднего вида, сдвижные боковые двери и две полностью откидные двери в задней части с высокими окнами, придающими автомобилю собственный вид.

С точки зрения механики автор изображений сделал ставку на 4-цилиндровые дизельные моторы, которые уже используются в похожем Renault Trafic. Их мощность там варьируется в пределах 110 – 170 лошадиных сил.

Сколько мог стоить такой автомобиль – не говорится, но журналисты склоняются к тому, что его цена была бы близка к родственному Renault Trafic. За него в Европе сегодня просят примерно 26 тысяч евро или 2,5 миллиона рублей по действующему курсу.