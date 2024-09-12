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Рестайлинговый Dacia Logan 3 появится в 2025 году

Ходят слухи, что его будут продавать в новом типе кузова

Текст: Алексей Шмидт
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До конца года компания Dacia планирует выпустить свою самую крупную и дорогую модель в линейке – Bigster, а уже в конце 2025-го представит рестайлинговую версию третьего поколения Logan. 

Управляющий директор Dacia Southeast Europe Михай Бордян рассказал зарубежной прессе о том, что появления реформенного Logan можно ожидать в последнем квартале следующего года, а также намекнул на некий сюрприз. 

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Как сообщает портал «MotorsActu», работы «по капитальной модернизации» этого седана компании уже идут полным ходом. Более того, существует вероятность, что машина получит дополнительный тип кузова – хэтчбек.

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Независимый дизайнер «KDesign» опубликовал собственное видение экстерьера 5-дверного Logan, который получит аналогичное оформление передней части с седаном. У машин будут другие фары, переделанный бампер, а также новые задние фонари, объединенные светодиодной перемычкой. 

Седан Logan является одной из самых продаваемых моделей компании Dacia. За два десятилетия он разошелся тиражом более 1 миллиона 280 тысяч единиц. Долгий период времени эта 4-дверка предлагалась в России под маркой Renault и была бестселлером нашего рынка. 

Фото:Dacia, KDesign

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