Появилась дата, когда может состояться премьера старшего брата Renault Duster

В 2021 году компания Dacia показала концепт-кар Bigster. Автомобиль позиционировался как старший брат Duster, который получит более крупные габариты и трехрядный салон в «топовых» комплектациях, неположенный соплатформеннику. С тех пор прошло уже больше трех лет, но серийный Dacia Bigster до сих пор не готов. Впрочем, дожидаться товарной машины, вероятно, остается недолго.

Как сообщает голландское издание «AutoWeek», премьера предназначенного для продаж кроссовера Dacia Bigster уже не за горами. Автомобиль обещают показать на Парижском автосалоне 2024 года, который откроется для широкой публики 15 октября. Западные журналисты уверены, что показ машины состоится в этот же день, либо на день раньше.

Никакой подтвержденной информации о том, чего ждать от этого автомобиля кроме того, что в ее основе будет лежать платформа Duster 3 поколения (CMF-B), пока нет.

Дизайнеры голландского портала подготовили собственные рендеры дизайна серийного «Бигстера», на которых автомобиль почти не отличается от прототипа 2021 года.

Разница в экстерьерах машин заключается лишь в наличии у товарного SUV традиционной оптики, простых, а не потайных дверных ручек спереди, а также менее броской накладки на переднем бампере и гораздо более сглаженных линий капота.

В продажу кроссовер Dacia Bigster может поступить уже в начале 2025 года, став альтернативой Dacia Duster для тех, кому необходим салон на семь человек.