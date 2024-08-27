Toyota RAV4 – самый популярный кроссовер компании, но не самый надежный 

В линейке Toyota нет ни одной SUV-модели, которая могла бы сравниться с кроссовером RAV4 по популярности среди покупателей. Но, что интересно, несмотря на это компактный «паркетник» является далеко не самым надежным в гамме компании, о чем свидетельствует последнее исследование авторитетного портала «iSeeCars».

Аналитики международного агентства составили список из 30 лучших автомобилей, которые с наибольшей вероятностью могут преодолеть отметку пробега в 400 тысяч километров или даже больше. И неожиданно для многих в этот ТОП-15 не вошел кроссовер Toyota RAV4.

На контрасте с таким необычным результатом «РАВ4» выглядят позиции других SUV-моделей «Тойоты», которые расположились в этом рейтинге на лидирующих строчках.

Лучшим среди моделей этой японской компании стал внедорожник Sequoia с шансами проехать более 400 тысяч км в 36,4%. На втором месте расположился 4Runner (26,8%), а тройку замкнул Highlander Hybrid (25,9%).

Toyota RAV4 в общем ТОП-30 расположился лишь на 18-м месте с вероятностью продержаться дольше 400 тысяч км всего в 9,6%.

Впрочем, эти результаты пока никак не сказываются на продажах RAV4 во всем мире. Машина занимает третье место по спросу с 934 тысячами 910 проданными экземплярами за 2023 год.