Проект нового Toyota Starlet обзавелся подробностями

Весной этого года в интернете начали активно обсуждаться слухи о планах Toyota по возрождению хэтчбека Starlet. Утверждалось, что вернуть к жизни эту модель хотят не только в стандартном варианте, но еще и в оспортивленном для участия в классе ралли WRC Rally4.

Японский портал «BestCar» раскрыл об этом проекте новые, ранее неизвестные подробности. По информации инсайдеров, современный Starlet будет обладать меньшими размерами, чем бестселлер Yaris, ставший преемником оригинальной модели.

Машину собираются продавать как в стандартном исполнении для семейного использования, так и в модификации GR, которая действительно ляжет в основу нового раллийного автомобиля Toyota, не предназначенного для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Массовый Starlet будут продавать в 5-дверном кузове, а версию «под спорт» оснастят дополнительными элементами декора, такими как накладки на колесных арках из пластика и фальшвоздухозабониками на капоте и крыше.

Под капотом хэтчбека GR Starlet может расположиться 1,3-литровый 3-цилиндровый турбомотор, являющийся уменьшенной версией 1,6-литрового агрегата, использующегося в GR Yaris. Ожидается, что его мощность составит около 150 лошадиных сил, а сам двигатель будет работать только в паре с 6-ступенчатой МКПП.

Несмотря на то, что машина еще даже не анонсирована официально, цены на нее уже известны и, по мнению японских журналистов, будут начинаться от 2,5 миллиона иен или 1,6 миллиона рублей. Появление этой новинки в продаже ждут в 2026 году.