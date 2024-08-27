В Сети вспомнили самый некрасивый автомобиль Subaru

Красота – дело субъективное. То, что может быть красивым для одного, далеко не всегда привлекательно для другого. Тем не менее на протяжении всей истории существовал некий консенсус относительно автомобильной эстетики. Нет никаких сомнений, что, к примеру, Jaguar E-Type – красивая машина (даже самая красивая, как однажды сказал Энцо Феррари).

Точно так же среди самых уродливых автомобилей есть Fiat Multipla, в непривлекательности которого почти никто не сомневается. Но место в списке самых страшных машин заслуживает одна модель Subaru, о которой недавно внезапно вспомнили в Сети.

В соцсетях активно обсуждают внешний вид автомобиля Subaru Impreza Casa Blanca. Чтобы понят, что японцы хотели сделать с этой «Импрезой», придется вернуться в 90-е. В те времена в «Стране восходящего солнца» была модна ретро-эстетика, чем-то похожая на то, что сегодня называют рестмодами. Впрочем, в японском случае речь шла не об адаптации автомобилей из прошлого к настоящему, а о создании конструкции с нуля с неким ретро-оттенком.

В период с 1999 по 2000 год японский бренд создал Impreza Casa Blanca, отличающуюся полностью измененной передней частью с хромированной решеткой радиатора и круглыми фарами, повторяющими дизайн задних фонарей. Эстетический результат оказался более чем сомнителен и невольно вызвал мысль, что это китайская копия.

Автомобиль был доступен в версиях седан и универсал и мог быть заказан только в двух цветах кузова. В интерьере никаких изменений по сравнению с оригинальной Impreza не произошло, чего не скажешь о технической составляющей такого седана.

В те времена Subaru Impreza продавалась с 1,6- и 1,8-литровыми оппозитными моторами, а также с передним или полным приводом. Позднее у модели появилась версия 2.0 GT Turbo. Но модификация Casa Blanca была доступна только с «младшим» двигателем и не удивляла своей динамикой.

За короткую историю самый некрасивый автомобиль Subaru был выпущен тиражом всего 5 тысяч единиц. И все его экземпляры предназначались исключительно для японского рынка. Сегодня любой из них считается настоящей редкостью.