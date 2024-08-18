Возвращение волшебства: каким хотят видеть новый Subaru Legacy 

Сегмент среднеразмерных седанов готовится избавиться от еще одного важного представителя этого класса – Subaru Legacy. Падение спроса на такой вид автомобилей подстегивает все больше компаний делать свой выбор в пользу кроссоверов. Впрочем, не исключено, что как минимум Legacy вернется, но уже в виде другого автомобиля.

Как будет выглядеть такая машина, а также чего от нее можно ждать с точки зрения «техники» показали и рассказали авторы портала «CarsCoops».

По мнению американских журналистов, «Легаси» может вернуться в виде универсала (кузов, который в шестом поколении заменила модель Outback). На неофициальных рендерах автомобиль предстал в виде элегантного спортивного турнира в облике Spec-B STI.

Машина получила безрамочные окна, невысокий клиренс, переднюю часть кузова, похожую на актуальный WRX, а также дневные ходовые огни во всю ширину капота, передний сплиттер, затемненные задние фонари и спортивный силуэт крыши.

Внутри основной акцент могут сделать на кабину, ориентированную по большей части на водителя. В салоне нового Legacy ждут появления спортивных кресел из алькантары и лучших в своем классе информационно-развлекательных функций.

Что касается силового агрегата, то в идеале он должен использовать совершенно новую 340-сильную 2,4-литровую «четверку» с турбонаддувом и 3,8-литровую оппозитную «шестерку» большой емкости, заручившись недавно анонсированной технологией последовательно-параллельного гибрида. Связку системе предстоит составить 8-ступенчатой автоматической или шестиступенчатой механической коробкой передач от ZF.

А адаптивные амортизаторы Bilstein, шестипоршневые тормоза, система активной векторизации крутящего момента и поперечные распорки стоек для улучшения жесткости на кручение должны сделать машину образцом в управляемости.

Несмотря на то, что представленный проект выглядит как привлекательный для фанатов, в Subaru пока ничего не говорят о планах по выпуску нового поколения Legacy. Поэтому если такая машина все же увидит свет, то точно не в ближайшие 4-5 лет.