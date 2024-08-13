Похоже, Subaru WRX STI все-таки возвращается

Subaru продолжает настаивать на том, что не собирается воскрешать модель WRX STI и не готовит его новое поколение. Впрочем, недавно появились основания полагать, что японцы лукавят.

В подкасте «Spike’s Car Radio» старший редактор издания «Motor Trend» Джонни Либерман, ссылаясь на собственные источники, которые считаются надежными, заявил, что по его информации Subaru точно вернет STI. Более того, журналист раскрыл об этом проекте даже некоторые подробности.

На вопрос о том, чего стоит ожидать от нового WRX STI, Либерман ответил:

Точные цифры инсайдер не раскрыл, но отметил, что отдача машины будет соответствовать Honda Civic Type R. Для справки, актуальная версия этой модели «Хонды» развивает 315 л.с. и 420 Нм крутящего момента, в то время как Subaru WRX выдает 271 л.с. и 350 Нм.

Если компания действительно запустит эту модель в производство, то она будет продаваться с фирменным «субаровским» полным приводом.

Напомним, в прошлом году Subaru зарегистрировала торговую марку STe. Шильдик должен был намекать на высокопроизводительную модель с неким уровнем электрификации, на которую отсылает литера «e». Но никаких сведений о том, что проекту дали «зеленый свет», пока не было.