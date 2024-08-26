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Составлен список самых неубиваемых люксовых кроссоверов 2024 года

Опубликованы ТОП-5 в четырех классах

Текст: Алиса Шашкова
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Насколько надежен люксовый кроссовер, который я хочу приобрести? Этот вопрос порой может быть главным для покупателей таких автомобилей, но ответить на него из-за малого количества непредвзятых ресурсов бывает сложно. Накануне это постарался сделать портал «iSeeCars», использующий в своих рейтингах объективную статистику. 

Эксперты провели тщательный анализ более 312 миллионов автомобилей, рассчитав для каждой из моделей предельный срок службы. 

Основываясь на этих данных был составлен список самых неубиваемых SUV в люксовом сегменте в 2024 году, причем в нескольких категориях. Вот как он выглядит:

Самые надежные люксовые малолитражные кроссоверы:

  1. Buick Encore – 7,2 балла из 10;
  2. BMW X1 – 7,2 балла из 10;
  3. Land Rover Range Rover Evoque – 7 баллов из 10;
  4. Audi Q3 – 6,8 балла из 10;
  5. Jaguar E-Pace – 6,7-балла из 10.

Самые надежные люксовые компактные кроссоверы:

  1. Acura RDX – 8,5 балла из 10;
  2. BMW X3 – 8,4 балла из 10;
  3. Volvo XC60 – 8,2 балла из 10;
  4. Audi Q5 – 8,1 балла из 10;
  5. BMW X4 – 7,1 балла из 10.

Самые надежные люксовые кроссоверы среднего размера:

  1. Acura MDX – 9,3 балла из 10;
  2. Lexus GX 460 – 9 баллов из 10;
  3. Lexus RX 350 – 8,9 балла из 10;
  4. Porsche Cayenne – 8,4 балла из 10;
  5. BMW X5 – 8,4 балла из 10.

Самые надежные большие люксовые кроссоверы:

  1. Lexus LX 600 – 10 баллов из 10;
  2. Lexus LX 570 – 9,4 балла из 10;
  3. Lincoln Navigator – 9,3 балла из 10;
  4. Cadillac Escalade ESV – 9,1 балла из 10;
  5. Cadillac Escalade – 9,1 бала из 10.
Источник:iSeeCars
Фото:Lexus

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