Составлен список самых неубиваемых люксовых кроссоверов 2024 года

Насколько надежен люксовый кроссовер, который я хочу приобрести? Этот вопрос порой может быть главным для покупателей таких автомобилей, но ответить на него из-за малого количества непредвзятых ресурсов бывает сложно. Накануне это постарался сделать портал «iSeeCars», использующий в своих рейтингах объективную статистику.
Эксперты провели тщательный анализ более 312 миллионов автомобилей, рассчитав для каждой из моделей предельный срок службы.
Основываясь на этих данных был составлен список самых неубиваемых SUV в люксовом сегменте в 2024 году, причем в нескольких категориях. Вот как он выглядит:
Самые надежные люксовые малолитражные кроссоверы:
- Buick Encore – 7,2 балла из 10;
- BMW X1 – 7,2 балла из 10;
- Land Rover Range Rover Evoque – 7 баллов из 10;
- Audi Q3 – 6,8 балла из 10;
- Jaguar E-Pace – 6,7-балла из 10.
Самые надежные люксовые компактные кроссоверы:
- Acura RDX – 8,5 балла из 10;
- BMW X3 – 8,4 балла из 10;
- Volvo XC60 – 8,2 балла из 10;
- Audi Q5 – 8,1 балла из 10;
- BMW X4 – 7,1 балла из 10.
Самые надежные люксовые кроссоверы среднего размера:
- Acura MDX – 9,3 балла из 10;
- Lexus GX 460 – 9 баллов из 10;
- Lexus RX 350 – 8,9 балла из 10;
- Porsche Cayenne – 8,4 балла из 10;
- BMW X5 – 8,4 балла из 10.
Самые надежные большие люксовые кроссоверы:
- Lexus LX 600 – 10 баллов из 10;
- Lexus LX 570 – 9,4 балла из 10;
- Lincoln Navigator – 9,3 балла из 10;
- Cadillac Escalade ESV – 9,1 балла из 10;
- Cadillac Escalade – 9,1 бала из 10.