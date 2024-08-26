Составлен список самых неубиваемых люксовых кроссоверов 2024 года

Насколько надежен люксовый кроссовер, который я хочу приобрести? Этот вопрос порой может быть главным для покупателей таких автомобилей, но ответить на него из-за малого количества непредвзятых ресурсов бывает сложно. Накануне это постарался сделать портал «iSeeCars», использующий в своих рейтингах объективную статистику.

Эксперты провели тщательный анализ более 312 миллионов автомобилей, рассчитав для каждой из моделей предельный срок службы.

Основываясь на этих данных был составлен список самых неубиваемых SUV в люксовом сегменте в 2024 году, причем в нескольких категориях. Вот как он выглядит:

Самые надежные люксовые малолитражные кроссоверы:

Buick Encore – 7,2 балла из 10; BMW X1 – 7,2 балла из 10; Land Rover Range Rover Evoque – 7 баллов из 10; Audi Q3 – 6,8 балла из 10; Jaguar E-Pace – 6,7-балла из 10.

Самые надежные люксовые компактные кроссоверы:

Acura RDX – 8,5 балла из 10; BMW X3 – 8,4 балла из 10; Volvo XC60 – 8,2 балла из 10; Audi Q5 – 8,1 балла из 10; BMW X4 – 7,1 балла из 10.

Самые надежные люксовые кроссоверы среднего размера:

Acura MDX – 9,3 балла из 10; Lexus GX 460 – 9 баллов из 10; Lexus RX 350 – 8,9 балла из 10; Porsche Cayenne – 8,4 балла из 10; BMW X5 – 8,4 балла из 10.

Самые надежные большие люксовые кроссоверы: