Автомеханики назвали машины двух автопроизводителей, которые категорически не советуют покупать

Когда дело доходит до покупки новых или подержанных машин, вариантов выбора может быть хоть отбавляй. Но далеко не все они одинаково хороши, если хочется получить автомобиль, с которым не будет неожиданных трудностей.

Помочь в том, чтобы узнать, какие марки машин лучше избегать, могут автомеханики. Они не только чинят автомобили, но и держат руку на пульсе отрасли.

Так, к примеру, на днях сотрудники автомастерской Royalty Auto Service (@royaltyautoservice), обладающие внушительной базой подписчиков, назвали в соцсетях два автопроизводителя, продукцию которых они категорически не советуют к покупке.

Первой компанией стала марка Saturn. Суббренд американского концерна GM, автомобили которого во времена недолгого их производства зарекомендовали себя как вполне неплохие.

Но сегодня у них есть один жирный минус – найти запчасти случае с ними бывает почти невозможно. А если детали для Saturn появляются в автомагазинах, то стоят там больше, чем сами такие машины на «вторичке».

Другим автопроизводителем, от машин которого автомеханики советуют держаться подальше, стал шведский Saab. С 2011 года компания не выпускает автомобили, но во времена выпуска делала одни из лучших авто своего времени. Вот только Saab был нишевым брендом, а это значит, что запчасти на него могли быть редкостью даже тогда, когда заводы компании еще работали.

Сегодня стоимость отдельных деталей на Saab могут достигать невероятных сумм, которые с лихвой переплевывают цену самих автомобилей на вторичном рынке.