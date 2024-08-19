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Lego выпустил к юбилею «Гелендвагена» конструктор G 500 за 25 тысяч рублей

Он включает в себя 2 тысячи 891 деталь

Текст: Алиса Шашкова
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В этом году легендарный внедорожник Mercedes G-Class отмечает 45-летний юбилей. В честь него компания Lego совместно со штутгартским автопроизводителем создала конструктор, который представляет собой копию модели G 500.

Информацией об этом проекте поделился глава немецкой компании Ола Коллениус, заявивший, что уже собрал конструктор и был удивлен продуманности набора.

После сборки 2891 детали получившаяся модель обладает высотой в 22 см, длиной в 43 см и шириной в 20 см. G 500 от Lego может похвастать откидным капотом, а также детализированным шестицилиндровым рядным двигателем.

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Кроме того, у машины есть коробка передач с тремя режимами: «D», «N» и «R», детализованный салон, две блокировки дифференциала, лестница, запасное колесо и багажник на крыше. 

Конструктор продается в интернете на официальном сайте компании Lego, а также в некоторых магазинах компании. Цена на него в Европе составляет 249,99 евро. При пересчете на российскую валюту это около 25 тысяч рублей.

Фото:Lego

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