Lego выпустил к юбилею «Гелендвагена» конструктор G 500 за 25 тысяч рублей

В этом году легендарный внедорожник Mercedes G-Class отмечает 45-летний юбилей. В честь него компания Lego совместно со штутгартским автопроизводителем создала конструктор, который представляет собой копию модели G 500.

Информацией об этом проекте поделился глава немецкой компании Ола Коллениус, заявивший, что уже собрал конструктор и был удивлен продуманности набора.

После сборки 2891 детали получившаяся модель обладает высотой в 22 см, длиной в 43 см и шириной в 20 см. G 500 от Lego может похвастать откидным капотом, а также детализированным шестицилиндровым рядным двигателем.

Кроме того, у машины есть коробка передач с тремя режимами: «D», «N» и «R», детализованный салон, две блокировки дифференциала, лестница, запасное колесо и багажник на крыше.

Конструктор продается в интернете на официальном сайте компании Lego, а также в некоторых магазинах компании. Цена на него в Европе составляет 249,99 евро. При пересчете на российскую валюту это около 25 тысяч рублей.