Раскрыты самые дальнобойные автомобили на пустом баке

В мире существует два типа автомобилистов – те, кто заправляет бензобаки своих машин, как только топливо в них опускается до середины, а также те, кто искушает судьбу и предпочитает ездить до тех пор, пока машина не окажется на грани остановки из-за нехватки горючего. Недавний отчет издания «MarketWatch Guides» был ориентирован на последних, ведь в нем было рассмотрено, как далеко могут уехать различные транспортные средства на пустом баке.

В исследовании принимали участие автомобили, продающиеся на американском рынке. В случае с каждым из них аналитики рассчитывали среднее количество миль, которое они способны преодолеть после появления на приборной панели индикатора низкого уровня топлива. А Daily-Motor.Ru для удобства наших читателей перевел эти цифры в более привычные нам километры.

Первое место в ТОП-е занял кроссовер Toyota RAV4 в версии Icon FWD (передний привод). По подсчетам специалистов, такие машины после того, как загорелся индикатор низкого уровня горючего в баке, проезжают 73,2 мили (117 километров).

На втором месте идет пикап Ford F-150 в варианте XLT SuperCrew 4WD (полный привод) – 72 мили или 115 километров, а тройку замыкает гибридный седан Honda Accord e:HEV RS с результатом в 69,4 пройденных миль или 111 километров.

Полный список самых дальнобойных машин на низком уровне топлива выглядит следующим образом:

1) Toyota RAV4 Icon FWD: 73.2 мили (117 км)

2) Ford F-150 XLT SuperCrew 4WD: 72 мили (115 км)

3) Honda Accord e:HEV RS: 69.4 мили (111 км)

4) Toyota Camry LE Hybrid: 68.6 мили (110 км)

5) Ram 1500 Tradesman 4×2 Crew Cab: 65 миль (104 км)

6) BMW X3 M50: 63 мили (101 км)

7) Audi Q5 40 TFSI Quattro: 57.1 миль (92 км)

8) Mini Cooper Two-Door: 54.3 миль (87 км)

9) Mercedes-Benz C-Class C200: 54 мили (86 км)

10) VW Tiguan Allspace: 53 мили (85 км).