Toyota Hilux назвали самым надежным пикапом в мире

Линейка моделей Toyota может похвастать большим количеством пикапов, но только один среди них считается абсолютным лидером по уровню долговечности. Накануне американский журнал «Motorbiscuit» выпустил об этой модели статью, в которой посетовал на то, что из Штатов Hilux ушел еще в 90-х, а нынешние его преемники на местном рынке в лицах Toyota Tacoma и Toyota Tundra не обеспечивают такую же пуленепробиваемую надежность.

Рецензия на «Хайлакс» от американского портала включает в себя лестные отзывы и статистику, согласно которой большинство таких машин достигает без поломок отметки в более 500 и 700 тысяч миль (800 – 1,1 миллиона км), а некоторым экземплярам покоряется цифра пробега в 1 миллион миль (1,6 миллиона километров).

Эксперты из-за океана утверждают, что даже те Hilux, которые подверглись насилию со стороны своих владельцев, регулярно выхаживают 300 тысяч миль (почти 500 тысяч км), а то и больше.

Чтобы доказать, насколько «Хайлакс» неубиваем, многие блогеры записывают видео, в которых пытаются сломать машину, но удается им это крайне редко.

Так, к примеру, один Hilux выжил после удара об дерево, камни и даже после попадания в море. Стальная рама автомобиля и простая конструкция его двигателя обеспечили пикапу высокий уровень надежности и долговечности.

Завершается статья экспертов из США, посвященная Hilux, утверждением о том, что даже новые Hilux следуют аналогичному рецепту успеха их предшественников, а также обладают турбодизельными моторами, которых в Штатах нет ни у Tacoma, ни у Tundra.