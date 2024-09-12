Обладатели машин этой марки экономят на ТО почти в 2 раза больше, чем среднестатистический автовладелец

Цены на техническое обслуживание автомобилей растут не только в России, но и за ее пределами. Согласно новому исследованию, проведенному за границей, владельцы машин одного автопроизводителя экономят на этом существенные суммы по сравнению с другими. И связано это совсем не с их надежностью.

Онлайн-площадка «eBay» поделилась результатами собственного опроса, проведенного среди автомобилистов Великобритании.

Оказалось, что обладатели машин марки Jeep почти в два раза чаще выполняют техническое обслуживание своих автомобилей самостоятельно по сравнению со среднестатистическим владельцем.

В исследовании говорится, что владельцы Jeep на 81 процент чаще среднего пачкают руки под капотом своего авто, чем существенно экономят на техническом обслуживании, ведь тратятся только на запчасти, а не на оплату услуг автосервиса.

На втором месте по этому показателю располагаются обладатели машин Chevrolet – вероятность того, что они будут сами осуществлять ТО своего автомобиля составляет 61%.

Далее следуют: Peugeot – 47%, Mini 31%, Vauxhall (31%), Seat (29%), Skoda (27%), Mitsubishi (25%), Suzuki (23%) и Fiat (20%).