Европейские автопроизводители в кризисе. Появилась угроза закрытия крупных заводов

Европейские автопроизводители находятся в кризисе. Почти треть основных заводов по выпуску легковушек пяти крупнейших местных автогигантов: Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, BMW и Renault в прошлом году были недозагружены, пишет чешский портал «Auto».

Европа собрала меньше половины машин, для которых у нее есть производственные мощности. Согласно анализу сервиса «Just Auto», регион может столкнуться с затяжным спадом в автопроме, ведь Volkswagen уже готовит закрытие нескольких заводов в Германии.

Ежегодный объем реализации автомобилей в ЕС остается примерно на три миллиона ниже допандемийного уровня. Предприятия не работают на полную мощность, а тысячи рабочих мест находятся под угрозой.

Замедление спроса на электрокары и усиление конкуренции на важных экспортных рынках (в Соединенных Штатах Америки и в КНР) означают, что автопроизводители, чтобы оставаться конкурентноспособными, должны экономить в «Старом Свете».

Угроза закрытия автомобильных сборочных предприятий в Европе становится все более острой, поскольку нехватка рабочих рук привела к увеличению на нее затрат, а и без того высокие счета за электроэнергию выросли.

Если ситуацию не удастся переломить, это станет большим ударом по европейской экономике. На долю автомобильной промышленности приходится более 7% валового внутреннего продукта (ВВП) Евросоюза. Кроме того, она создает более тринадцати миллионов рабочих мест.

Европейские СМИ пишут, что автосборочные заводы часто являются опорой для своего окружения, поскольку они обеспечивают работой ряд других местных предприятий, от поставщиков запчастей и транспортных компаний до местных пекарен, которые снабжают предприятия общепита.

Ситуация сейчас выглядит очень серьезной, особенно в Германии, где местные автопроизводители десятилетиями выпускают успешные модели с двигателями внутреннего сгорания. Однако теперь они и их поставщики испытывают трудности при переходе на электромобили.

Закрытие заводов не является в Европе чем-то новым, но в регионе, где профсоюзы и политики могут оказывать значительное влияние на решения компаний, это, как правило, крайняя мера.

План Volkswagen по закрытию предприятий должен будет пройти через наблюдательный совет, в котором профсоюзы и государство занимают большинство мест, так что окончательное решение в этом вопросе пока не определено.