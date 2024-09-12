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Европейские автопроизводители в кризисе. Появилась угроза закрытия крупных заводов

Эксперты опасаются, что проблемы «старосветского» автопрома могут сильно ударить по экономике ЕС

Текст: Михаил Романченко
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Европейские автопроизводители находятся в кризисе. Почти треть основных заводов по выпуску легковушек пяти крупнейших местных автогигантов: Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, BMW и Renault в прошлом году были недозагружены, пишет чешский портал «Auto».

Европа собрала меньше половины машин, для которых у нее есть производственные мощности. Согласно анализу сервиса «Just Auto», регион может столкнуться с затяжным спадом в автопроме, ведь Volkswagen уже готовит закрытие нескольких заводов в Германии. 

Ежегодный объем реализации автомобилей в ЕС остается примерно на три миллиона ниже допандемийного уровня. Предприятия не работают на полную мощность, а тысячи рабочих мест находятся под угрозой. 

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Замедление спроса на электрокары и усиление конкуренции на важных экспортных рынках (в Соединенных Штатах Америки и в КНР) означают, что автопроизводители, чтобы оставаться конкурентноспособными, должны экономить в «Старом Свете».

Угроза закрытия автомобильных сборочных предприятий в Европе становится все более острой, поскольку нехватка рабочих рук привела к увеличению на нее затрат, а и без того высокие счета за электроэнергию выросли. 

Если ситуацию не удастся переломить, это станет большим ударом по европейской экономике. На долю автомобильной промышленности приходится более 7% валового внутреннего продукта (ВВП) Евросоюза. Кроме того, она создает более тринадцати миллионов рабочих мест. 

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Европейские СМИ пишут, что автосборочные заводы часто являются опорой для своего окружения, поскольку они обеспечивают работой ряд других местных предприятий, от поставщиков запчастей и транспортных компаний до местных пекарен, которые снабжают предприятия общепита.

Ситуация сейчас выглядит очень серьезной, особенно в Германии, где местные автопроизводители десятилетиями выпускают успешные модели с двигателями внутреннего сгорания. Однако теперь они и их поставщики испытывают трудности при переходе на электромобили.

Закрытие заводов не является в Европе чем-то новым, но в регионе, где профсоюзы и политики могут оказывать значительное влияние на решения компаний, это, как правило, крайняя мера. 

План Volkswagen по закрытию предприятий должен будет пройти через наблюдательный совет, в котором профсоюзы и государство занимают большинство мест, так что окончательное решение в этом вопросе пока не определено.

Источник:Auto.cz
Фото:Соцсети

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