Toyota получила «зеленый свет» на выпуск аккумуляторов, которые затмят батареи сегодняшних электрокаров 

Toyota объявила о планах начать производство твердотельных аккумуляторов для своих автомобилей уже в 2026 году. Эта амбициозная цель соответствует более широкой стратегии компании по ускорению разработки и внедрения электромобилей, говорится в ее официальном пресс-релизе, посвященном этой задумке.

Ожидается, что твердотельные аккумуляторы, которые обещают значительно более короткое время зарядки и увеличенный запас хода, будут выпускаться в Японии.

Хотя первоначальное производство твердотельных батарей будет ограничено, Toyota собирается постепенно наращивать объемы их выпуска в ближайшие годы. В план компании входит к 2030 году достичь годовой производственной мощности этих батарей в 9 гигаватт-часов.

В разработке нового вида батарей автопроизводителю, разумеется, будут помогать местные власти. Японское правительство достигло с компанией соответствующего соглашения, в рамках которого будет всячески содействовать развитию этой идеи, в том числе в финансовом плане.

Напомним, Toyota не единственный автопроизводитель, сейчас изучающий эту технологию. Другие компании, такие как MG и IM Motor, также объявили о планах установить твердотельные батареи в свои будущие автомобили.

Эксперты считают, что эти батареи способны дать электромобилям, спрос на которые в последнее время начал стагнировать, новую жизнь. Помочь им в этом должны характеристики, заметно превосходящие цифры, демонстрирующиеся современными литий-ионными аккумуляторами.