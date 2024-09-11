Лучший гибридный кроссовер за свои деньги делают в Корее

Когда дело доходит до определения лучшего гибридного кроссовера, учитывается не только его экономия топлива, но и комфорт, технологии, функции безопасности, производительность и, разумеется, цена. Если верить недавнему исследованию, проведенному авторитетным автомобильным изданием, лучше всех с этой задачей справляется один из кроссоверов Kia.

Портал «US News» опубликовал свежий рейтинг лучших PHEV-кроссоверов (подключаемые гибриды), победителем в котором оказался корейский «паркетник» Sportage. Машина возглавила ТОП-10 с оценкой 9,1 балла из 10.

В резюме исследования говорится, что Sportage PHEV стал лучшим гибридным кроссовером в 2024 году за отличное сочетание качества и стоимости, а также значительную экономию бюджета владельца на топливе.

Подключаемая гибридная версия Kia Sportage обладает запасом хода на электротяге до 54 километра, а на одном баке машина может пройти около 687 километров.

Гибридная силовая установка этой модели сочетает в себе 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель и электромотор, а также литий-ионную батарею емкостью 13,8 кВт/ч. Максимальная отдача такой связки составляет 261 лошадиную силу.

Машину хвалят за плавную и комфортную езду, а также сведенные к минимуму шум от дороги. В России такие Kia Sportage сегодня ввозятся по параллельному импорту. Цены на них (машины с пробегом) начинаются от 3 миллионов 600 тысяч рублей.