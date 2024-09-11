Stellantis будет судиться с клиентами из-за серьезной неисправности пикапа Ram 1500

Концерн Stellantis, в последнее время ставший фигурантом сразу нескольких скандалов, близок к тому, чтобы включиться в еще один судебный спор из-за своего большого пикапа Ram 1500. Все из-за дефекта, который способен создать серьезную угрозу безопасности его владельцам.

По данным портала «Top Class Actions», Stellantis готовится отправиться в суд, чтобы защищать свои права после коллективного иска, направленного в адрес производителя модели Ram 1500. Утверждается, что автомобильный концерн сознательно выпускал такие пикапы с опасной проблемой, связанной с их рулевым управлением.

В документе говорится: «инженеры знали о том, что усилитель руля Ram 1500 может выходить из строя, что приводило к потере управления машиной, а также создавало серьезный риск возникновения несчастных случаев. Но при этом никак не решали проблему в течение многих лет».

В результате владельцам приходилось ремонтировать дефектные машины за свой счет, тратя на это в среднем по 4 тысячи долларов (365 тысяч рублей по текущему курсу).

Национальная ассоциация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование этого вопроса после получения около 400 жалоб на частичный или полный отказ усилителя рулевого управления пикапов Ram 1500, но пока не сообщила о его результатах.

На сегодняшний день известно как минимум об одном случае, связанном с этой неисправностью, который чуть не повлек травмы участников дорожного движения. В январе 2024 года владелец Ram 1500 столкнулся с поломкой рулевого усилителя в своем пикапе во время движения в пробке и едва не сбил двух пешеходов.