Новый кросс-седан Citroen появится позже, чем ожидалось

Французский автопроизводитель Citroen планировал представить новый седан C3X, по формату схожий с тем, что в России сейчас продается под названием Lada Vesta Cross, в середине 2024 года. Компания возлагала на него большие надежды, но как стало известно накануне, решила, что машина пока не готова выйти в продажу.

По информации издания «Autocar», после того, как Citroen получил несколько неудовлетворительных отзывов на проект от независимой комиссии, инженерам пришлось вернуться к чертежной доске, чтобы добавить машине оснащение, которое изначально для нее предназначено не было. По этой причине выход модели был отложен на неопределенный срок.

Citroen C3X должен оказаться свежим взглядом со стороны этого европейского бренда на сегмент седанов.

Автомобиль, подходящий под статус альтернативы Lada Vesta Cross, может получить покатую линию крыши, высокий клиренс и пластиковый обвес, проходящий по периметру кузова.

В основу новинки ляжет платформа C-Cubed, которая ранее использовалась инженерами Citroen при проектировании моделей C3, eC3 и C3 Aircross.

Под капотом кросс-седана ожидается появление 1,2-литрового бензинового турбомотора на 110 лошадиных сил, связку которому составит 6-диапазонная автоматическая коробка передач. Будет у машины и полностью электрическая версия, но она появится не раньше конца 2025 года.