Самый вместительный вариант Hyundai Creta официально обновился

Компания Hyundai провела долгожданный рестайлинг своего 7-местного кроссовера Alcazar. Автомобиль, представляющий собой трехрядную модификацию бестселлера Creta, обещают начать продавать с 9 сентября. Первым рынком для него станет Индия, а затем эту модель предложат в других странах под именем Grand Creta.

Большинство изменений в Alcazar были вдохновлены недавним обновлением оригинальной «Креты». Модернизированный кроссовер получил другую решетку радиатора, H-образные ДХО и пересмотренный передний бампер.

Минимальные перемены затронули боковой и задний профиль машины, где дебютировал новый комплект колес на 18-дюймов и H-образные задние фонари, соединенные светодиодной световой полосой, а также слегка модернизированный бампер с серебристой отделкой.

Детали интерьера нового Hyundai Alcazar пока не раскрыты, но ожидается, что машина будет поставляться с системой ADAS 2 уровня (функция автопилота начального уровня).

Двигатели машины останутся неизменными. Вместительную версию Creta оснастят прежними 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, развивающими 160 л.с. и 116 «сил» соответственно.

На выбор покупателей будут предложены 6-ступенчатая «механика», 6-скоростной гидротрансформатор (классическая АКП) и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. На полный привод покупателям Alcazar, как и прежде, рассчитывать не приходится. Автомобиль заявлен как моноприводный для всех комплектаций.