Выяснилось, какие двигатели получит Hyundai Palisade второго поколения

Премьера второй генерации кроссовера Hyundai Palisade все ближе, а это значит, что об этом ожидаемом многими проекте постепенно раскрываются новые подробности.

Накануне корейскому изданию «ShortCar» удалось выяснить об одном из самых важных новшеств реформенного кроссовера – его линейке двигателей.

Как сообщают инсайдеры, новый Palisade будет доступен для покупателей с супер-современной гибридной системой TMED-II, основанной на 2,5-литровом турбомоторе и электрическом двигателе. Его мощность составит 335 лошадиных сил.

В качестве альтернативы для него выступит турбо-бензиновый агрегат, который заменит нынешний 3,8-литровый ДВС. Его производительность будет равна 290 лошадиным силам.

Что касается вершины гаммы, то на ней расположится 3,5-литровый «атмосферник», максимальная отдача которого окажется равна 280 лошадиным силам. Он уже предлагается в этой модели на некоторых рынках.

Никаких подробностей о том, каким окажется список доступных для нового Palisade трансмиссий пока нет. Актуальная генерация этого большого кроссовера комплектуется 8-диапазонным «автоматом».

Ожидается, что кроссовер кардинальным образом сменит дизайн и будет похож на своего младшего родственника Hyundai Santa Fe, недавно пережившего глубокую модернизацию.

Презентация нового «Палисад» ожидается в конце этого – начале следующего года.