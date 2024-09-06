Toyota выпустит дерзкий хэтчбек GR Starlet

Имя Starlet появилось в линейке Toyota в 1973 году и продержалось в ней вплоть до 1999 года. Это был крошечный хэтчбек, пользовавшийся неплохим спросом на отдельных рынках сбыта. Судя по новым слухам, «тойотовцы» хотят вернуть эту модель в строй, но уже в немного другом амплуа.

Японское инсайдерское издание «BestCar» сообщает о том, что местный автопроизводитель Toyota планирует возродить снятый с производства хэтчбек Starlet в качестве хот-хэтча, ориентированного для ралли, а также в виде массовой модели.

В головах руководства «Тойоты» этот проект позиционируется как модель, ориентированная для конкуренции в классе Rally 4 с такими автомобилями как Ford Fiesta, Renault Clio и Peugeot 208, а в жизни с Ford Fiesta ST и Hyundai i20N.

Ожидается, что 5-дверка, которой присвоят имя GR Starlet, расположится на ступеньку ниже GR Yaris. Машину построят на узкой платформе типа B, а в качестве силовой установки для нее предусмотрят 1,3-литровый рядный трехцилиндровый турбомотор, уменьшенный по сравнению с 1,6-литровым «наддувным» двигателем, который используется в GR Yaris и GR Corolla.

Ожидается, что новый двигатель будет выдавать 150 лошадиных сил и 220 Нм в дорожной 5-дверной версии, но в 3-дверном варианте, предназначенном для ралли, его отдача составит около 210 л.с.

В отличие от остальной части модельного ряда GR, новый Starlet хотят продавать только с передним типом привода и 6-ступенчатой механической коробкой передач, что поможет удержать на него цену в разумных пределах.

Японские инсайдеры ждут, что стоимость машины будет начинаться от 2,5 миллиона иен или примерно 1,6 миллиона рублей по действующему курсу.