Пока неофициально: Hyundai Palisade 2 впервые показан снаружи и внутри

Премьера самого крупного в SUV-линейке Hyundai автомобиля датирована осенью 2018 года. Машину, получившую название Palisade, построили на базе концепт-кара HD-2 Grandmaster. Спустя 4 года большой корейский вседорожник обновился, а теперь его ждет первая по счету смена генерации.

Цифровые художники студии «NY Mammoth», специализирующиеся на публикации реалистичных рендеров еще не вышедших в продажу машин, впервые показали как будет выглядеть Palisade 2 поколения снаружи и внутри.

Изображения, выложенные в Сеть, включили в себя как вид машины в три четверти спереди, так и сзади. На них хорошо заметно, что «Палисад» изменится почти до неузнаваемости. Кузов флагмана SUV-гаммы Hyundai примет более мужественную форму и в профиль даже будет напоминать Range Rover, а оформление «передка» и кормы поменяется кардинальным образом.

3-рядный кроссовер Hyundai наградят вертикальными светодиодными ДХО, выполненными в форме широких пикселей, а также установленными рядом с ними большими блоками основной светотехники. Между фарами расположится широкая решетка радиатора, а снизу новый бампер.

Переделке подвергнутся боковины кузова, а задняя часть получит набор новых фонарей, соединенных между собой светящейся планкой.

На этот раз независимые дизайнеры продемонстрировали не только экстерьер, но и интерьер Palisade. Салон машины на рендере обладает строгим стилем с двумя планшетными дисплеями, соединенными между собой небольшой перегородкой, сенсорным блоком климат-контроля с удобными шайбами выбора температуры, полукруглыми дверными ручками и рулевым колесом, отсылающим к новому Santa Fe и отдаленно к британскому Range Rover.

Агрегатная линейка второго поколения Palisade сейчас засекречена. Ходят слухи, что машина получит под капот новые двигатели, которые заменят актуальную моторную гамму кроссовера.

Презентовать реформенный флагманский кроссовер Hyundai собираются в конце этого – начале следующего года.