В Россию вернулся компактный кроссовер Suzuki SX4: теперь это S-Cross

До ухода из России Suzuki успешно продавала на нашем рынке кроссовер SX4. В 2021-м году эта модель даже смогла пережить смену поколения, но добраться до дилеров в РФ так и не успела. В 2024 году этот неприятный момент был устранен, ведь параллельные импортеры все-таки начали поставки этого SUV, правда уже с другим названием.

По информации Daily-Motor.Ru, на российском рынке появились новые кроссоверы Suzuki S-Cross. Теперь SX4 именуется именно так.

Это «паркетник», укомплектованный бензиновым турбодвигателем на 1,4-литра, выдающим 129 лошадиных сил (235 Нм). Он работает в паре с электрическим довеском (так называемый «мягкий гибрид»).

В оснащение машины входит также АКПП и система полного привода, реализованная посредством классической электромеханической муфты BorgWarner.

В третьем поколении Suzuki SX4 не только переименовался в S-Cross, но еще и кардинальным образом сменил дизайн. Габариты машины не изменились и составляют 4,3-метра в длину, а также колесную базу в 2,6-метра. Дорожный просвет автомобиля равен 17,5 см.

Ценник на приехавшие в Россию Suzuki SX4 (они же S-Cross) составляет 4 миллиона 40 тысяч рублей.