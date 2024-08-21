В Москве собрали самый большой карданный вал в мире 

Россия редко выделяется мировыми рекордами в области автомобилестроения, но недавно этот малочисленный список пополнился крайне необычным достижением. Компания «КарданБаланс» построила самый большой карданный вал в мире длиной 106,92 м. Механизм, состоящий из 34 частей и 36 соединительных секций, был собран всего за три часа в одной из мастерских компании.

Утверждается, что карданный вал, вес которого составляет 1 тонну 190 килограмм, полностью функционирует, соответствует всем техническим требованиям и передает крутящий момент. Достижение было официально занесено в Книгу рекордов России и Мира.

По словам генерального директора компании Дмитрия Демчука, в реализации амбициозного проекта принимали участие автомастера из филиалов Липецка, Воронежа, Тулы и Санкт-Петербурга.

Изначально планировалось собрать механизм длиной 50 метров. Однако директор московского филиала рискнул предложить амбициозную цель — увеличить длину до 100 метров.

Составные части были доставлены из Московской области, Тулы и Липецка, где филиалы работают со спецтехникой. Вероятно, кто-то из клиентов компании вскоре станет обладателем частички карданного вала-рекордсмена.