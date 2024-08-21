Список самых живучих автомобилей в мире удивил большим количеством «немцев»

Выбор того или иного автомобиля часто сопряжен со многими проблемами, одной из которых является отсутствие информации об уровне его надежности. Помочь в этом потенциальным покупателям взялись эксперты по утилизации автомобилей «National Scrap Car», составившие собственный список самых живучих машин в мире.

Эксперты сопоставили для каждой модели количество зарегистрированных машин в 2014 году и сравнили их с числом утилизированных автомобилей в период с 2014 по 2024 год.

Результаты рейтинга удивили наличием в итоговом ТОП-е большого количества немецких автомобилей. Из десяти лучших шесть позиций заняли машины германского автопрома.

Первое место оказалось за кроссовером Lexus RX. Рейтинг живучести этой модели составил 99,78%. Вторую строчку завоевали «паркетники» Volvo XC (99,67%), а тройку замкнул Mini Roadster (99,65%).

Следом расположились сразу пять представителей модельного ряда немецкого бренда Porsche, которые далеко не всегда считались образцами надежности: Porsche Boxter (99,61%), Porsche 911 (99,50%), Porsche Cayenne (99,48%) и Porsche Cayman (99,43%).

Замкнули ТОП-10 Mazda MX-5 с показателем надежности в 99,43%, а также Audi Q5 и Volkswagen Transporter с результатами по 99,36% соответственно.