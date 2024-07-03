Со дна озера подняли спорткар Nissan 300ZX: что с ним стало за десятилетия под водой

Как правило, когда речь заходит о брошенных автомобилях, чаще всего такие машины находятся в сараях, либо гаражах, в которых не ступала нога человека долгие годы. Однако существуют случаи, когда импровизированным саркофагом для авто становится нечто более экзотическое – к примеру, вода.

Примерно так обстояли дела с японским спорткаром Nissan 300ZX 1980 года выпуска, который провел десятилетия в озере. Машина была обнаружена блогерами с YouTube-канала «Wrecked and Recovered». Он специализируется на поиске и восстановлении необычных автомобилей.

Подробностей об истории конкретно этого спорткара нет, поэтому как он оказался на дне озера до сих пор загадка.

Как и следовало ожидать после десятилетий забвения, состояние машины выглядело плачевно. У сильно загрязненного кузова отсутствовали некоторые элементы, к примеру капот. Лобовое стекло было разбито, а колеса спущены.

Но все стало еще хуже, когда автомобиль попытались вытащить из воды с помощью буксировки, протащив вдоль особо каменистого берега.

Из-за проржавевшего кузова конструкция «Ниссана» не выдержала и сломалась. В результате передняя часть с бампером и крыльями фактически отделились от остальной машины, а шасси, вероятно, понесло фатальные повреждения.

Несмотря на не самую удачную спасательную операцию автомобиль погрузили на эвакуатор и отправили в блогерскую мастерскую. Какая судьба ждет этот некогда желанный многими японский спорткар пока неизвестно, но восстанавливать его, похоже, уже нет никакого смысла.