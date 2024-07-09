Во Франции случайно нашли склад с более 100 брошенными автомобилями

В современном мире отыскать автомобили, которые никому не нужны, практически невозможно. Но бывают случаи, когда владельцы недвижимости принимают решение распродать свои активы, где неожиданным образом обнаруживаются бесхозные машины.

Один из них недавно произошел во французском Лионе, где местная компания выставила на продажу склад площадью 2500 квадратных метров. И в самый последний момент выяснила, что внутри этого объекта припаркованы более 100 брошенных на долгие годы автомобилей. Что самое интересное, среди них есть некоторые классические модели.

Хотя внешне автомобили выглядят целыми, долгое нахождение в заброшенном складе привело к тому, что все они почти наверняка неисправны, а отдельным экземплярам требуется в том числе кузовной ремонт.

Кто является владельцем коллекции машин, в число которых входят такие модели как: Volkswagen Golf 3, Seat 850, Peugeot 405, Opel Senator 3.0, Dodge 3700 GT, Volvo 480, Citroen GS и BX, Morris 1100, Mercedes W115, Fiat Uno, редчайший Jowett Javelin и другие – не уточняется. Ровно как и нет информации о том, какая судьба теперь ждет это сокровище.

Не исключено, что в конечном итоге автомобили окажутся на свалке даже несмотря на высокую ценность некоторых экземпляров.