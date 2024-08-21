В Россию начали ввозить самый крепкий семейный кроссовер

Компания Lexus благодаря родству с Toyota известна тем, что ее автомобили практически не ломаются. Часть из них сейчас доступна в том числе на нашем рынке (машины ввозят по параллельному импорту). Недавно этот список пополнился большой партией кроссоверов, но не простых, а семейных. На «Западе» они считаются самыми крепкими в своем сегменте.

По данным Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров, основной специализацией которых является продажа машин, ввезенных по параллельному импорту, начали предлагать покупателям в РФ новые «паркетники» Lexus NX. Автомобили ввезли в Россию с использованием альтернативных каналов поставки, в которых автопроизводитель никак не задействован.

Кроссоверы доступны с 2-, 2,4- и 2,5-литровыми бензиновыми моторами мощностью от 150 до 309 лошадиных сил, агрегатированными автоматической коробкой передач. Привод можно выбрать как передний, так и полный. Цены на машины начинаются от 5,8 миллиона рублей и доходят до 9,4 миллиона рублей.

Lexus NX выделяется тем, что считается самым крепким семейным кроссовером по версии британского журнала «WhatCar».

В недавнем исследовании этого издания машине присвоили рейтинг надежности в 99,8%, а также заявили, что единственной технической проблемой этих автомобилей являются незначительные неисправности электрики (но затрагивают они всего от 2 до 5% владельцев модели).