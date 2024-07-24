Что стало с Lexus LS400, простоявшем в гараже 32 года

Lexus представила свой роскошный седан LS400 в январе 1989 года. 4-дверка стала флагманом японской марки, над которой работало 60 конструкторов, 1400 инженеров и более 2 тысяч вспомогательных сотрудников. Все они трудились круглосуточно, чтобы быть уверенными в том, что в итоге у них получится поистине неубиваемый автомобиль.

Недавно одного из представителей когорты LS400 нашли припаркованным в гараже в Великобритании. За свою жизнь машина проехала всего 17 тысяч 703 километра и большую часть времени простояла без движения.

Утверждается, что владельцем этого седана была женщина, которая ездила на нем только по одному маршруту – в соседний паб. А когда она скончалась в почтенном возрасте, автомобиль перегнали в гараж ее дочери, где он пребывал до недавнего времени.

Несмотря на старость седан находится в идеальном состоянии и на нем нет и следа ржавчины, хотя кузов на снимках покрыт слоем грязи. При этом салон машины и вовсе выглядит как идеальный.

После того, как LS400 выкатили из гаража и попытались запустить, предварительно залив в его бак бензин. Двигатель машины проворачивался, но не заводился. Причем замена ключа в брелоке и аккумулятора не помогли исправить ситуацию.

Вернуть LS400 к жизни удалось только после замены топливного насоса, который за долгие годы простоя с пустым баком очевидно вышел из строя.