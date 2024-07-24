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Что стало с Lexus LS400, простоявшем в гараже 32 года

На нем ездили только в соседний паб

Текст: Алиса Шашкова
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Lexus представила свой роскошный седан LS400 в январе 1989 года. 4-дверка стала флагманом японской марки, над которой работало 60 конструкторов, 1400 инженеров и более 2 тысяч вспомогательных сотрудников. Все они трудились круглосуточно, чтобы быть уверенными в том, что в итоге у них получится поистине неубиваемый автомобиль.

Недавно одного из представителей когорты LS400 нашли припаркованным в гараже в Великобритании. За свою жизнь машина проехала всего 17 тысяч 703 километра и большую часть времени простояла без движения.

1992 lexus ls400 has 11000 miles on the clock grandma had a special route with it thumbnail 2.jpg

Утверждается, что владельцем этого седана была женщина, которая ездила на нем только по одному маршруту – в соседний паб. А когда она скончалась в почтенном возрасте, автомобиль перегнали в гараж ее дочери, где он пребывал до недавнего времени.

1992 lexus ls400 has 11000 miles on the clock grandma had a special route with it thumbnail 4.jpg

Несмотря на старость седан находится в идеальном состоянии и на нем нет и следа ржавчины, хотя кузов на снимках покрыт слоем грязи. При этом салон машины и вовсе выглядит как идеальный. 

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1992 lexus ls400 has 11000 miles on the clock grandma had a special route with it thumbnail 11.jpg

После того, как LS400 выкатили из гаража и попытались запустить, предварительно залив в его бак бензин. Двигатель машины проворачивался, но не заводился. Причем замена ключа в брелоке и аккумулятора не помогли исправить ситуацию. 

1992 lexus ls400 has 11000 miles on the clock grandma had a special route with it 7 1

Вернуть LS400 к жизни удалось только после замены топливного насоса, который за долгие годы простоя с пустым баком очевидно вышел из строя. 

Фото:The Late Brake Show

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