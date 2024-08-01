Ким Чен Ын превратил свой Lexus LX600 в лодку на колесах

Некоторые районы Северной Кореи подверглись затоплению в результате паводка. Руководитель КНДР Ким Чен Ын решил проинспектировать последствия наводнения, но сделал это необычным образом. Вместо того, чтобы использовать лодку, северокорейский лидер задействовал собственный Lexus LX600.

Этот автомобиль разрабатывался как идеальный внедорожник с роскошным салоном, который редко используют даже для езды по грязи. Впрочем, Ким Чен Ын решил иначе и попросил своего водителя прокатить его по худшим районам с затоплением, чтобы оценить ущерб.

На сделанных северокорейской прессой снимках можно заметить, как LX погрузился глубоко в воду, которая брызгами почти достигает верхних частей колесных арок.

Как правило, такая глубина фатальна для большинства легковых автомобилей и может быть опасна даже для некоторых внедорожников и пикапов. Но судя по тому, что машина успешно преодолевала все препятствия на своем пути, LX600 справился с этой задачей на ура.

Какой именно внедорожник находится в распоряжении Ким Чен Ына неизвестно. Но если это вариант Ultra Luxury, то его оснащение имеет наибольшее количество наворотов.

В арсенал таких машин входят массажные кресла, развлекательные экраны на втором ряду, консоль с беспроводной зарядкой, подстаканниками, закрытым боксом, а также разъемом для наушников и USB-портами.

Это уже не первый раз, когда Ким Чен Ын использует в зонах затопления внедорожник Lexus. С 2020 году он побывал на месте наводнения на внедорожнике LX570 и, что самое интересное, даже сам находился за его рулем.