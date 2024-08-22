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На продажу выставили разбитый Lexus LFA: у владельца не хватило денег на ремонт

Восстановление японского спорткара могло обойтись ему в 46 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
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В начале этого года в Сети завирусились фотографии купе Lexus LFA, владелец которого попал в аварию и сильно повредил кузов своей машины. Тогда обладатель этого автомобиля собирался самостоятельно его отремонтировать. Но, судя по всему, этого так и не произошло, ведь спустя полгода машину выставили на продажу, причем в худшем, чем прежде состоянии.

Владелец LFA сетовал на то, что сервисе ему насчитали ремонт на сумму от 400 до 500 тысяч долларов (36 миллионов – 46 миллионов рублей). Только дверь в случае с этой моделью стоит около 40 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). 

lexus lfa copart

Причина столь высокой цены на восстановление кузовных элементов LFA вязана с тем, что почти все они изготовлены из углеродного волокна и очень дороги в замене. 

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На днях этот автомобиль обнаружили на онлайн-аукционе «Copart». На фотографиях лота видно, что его владелец снял с машины большие колеса, заменив на «катки» меньшего диаметра, а также капот. 

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Несмотря на серьезный видимый ущерб площадка, опубликовавшая объявление, оценивает розничную стоимость конкретно этого LFA в 710 тысяч долларов (65 миллионов рублей). 

Напомним, Lexus за короткий производственный период построил всего 500 таких купе. Наиболее вероятная судьба этого экземпляра стать донором для другого автомобиля, которому может потребоваться дорогостоящий ремонт в будущем. 

Источник:Copart
Фото:Copart

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