Автомеханик рассказал, какие новые автомобили купил бы в 2024 году. Спойлер: все они японские

Когда приходит время покупки автомобиля, многие интересуются мнением опытных специалистов в этой области. Рынок, как известно, огромен, и это затрудняет выбор идеальной машины.

Автомобильный механик из Испании, ведущий собственный канал в соцсетях под ником «itvdeltiktok», составил список новых машин, которые он купил бы без промедления в 2024 году.

При составлении ТОП-3 эксперт установил три критерия: это должен быть кроссовер, так как это самый модный сегодня формат, он должен быть гибридным из-за экологических стандартов, а также должен стоит от 30 до 36 тысяч евро (3 миллиона – 3,6 миллиона рублей). Так совпало, что все три

Toyota Corolla Cross

Третье место в этом рейтинге было присвоено модели Toyota Corolla Cross. По словам специалиста из Испании, этот автомобиль выделяется на фоне остальных своей надежностью и продвинутой гибридной силовой установкой.

Mazda CX-5

Вторую строчку автомеханик отдал Mazda CX-5, похвалив машину за выносливость, качественные отделочные материалы и приятный дизайн.

Honda HR-V

Первая позиция в ТОП-е досталась Honda HR-V. По словам сотрудника автосервиса, этот автомобиль обладает гибридной технологией, превосходящей все остальные. Компактность 1,5-литрового мотора этой модели компенсируется «умной» электрической системой, обеспечивающей отличную динамику и невысокий расход топлива.