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Авария на 300 миллионов рублей: Opel Astra притер Koenigsegg

Владельцам обоих автомобилей не позавидуешь

Текст: Алиса Шашкова
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В Сети завирусились кадры с видеоролика в одной из крупных соцсетей с ДТП, которое может потянуть на огромную сумму денег даже несмотря на небольшие последствия. Инцидент произошел в Китае, где столкнулись Buick Verano (клон Opel Astra) и шведский гиперкар Koenigsegg Agera R. 

Снимки демонстрируют небольшую аварию, которая не принесла видимых повреждений обеим машинам. Вероятно, водитель Buick мог случайно свернуть на полосу, занятую малозаметным гиперкаром, после чего притер его боковину. 

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Несмотря на минимальные последствия ДТП для обоих участников, столкновение, практически наверняка приведет к сложному страховому случаю. Считается, что Koenigsegg Agera R, о котором идет речь, имеет номер шасси 7096, который энтузиасты часто называют «King».

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Это специальная и очень редкая версия автомобиля, доставленная китайскому покупателю в 2013 году. Цена таких машин переваливает за отметку в 300 миллионов рублей, так что его ремонт будет стоить астрономическую сумму денег. 

Фото:haowai_hw

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