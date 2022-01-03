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Koenigsegg готовит новый гиперкар: первое фото

От: Алексей Шмидт
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Шведский автопроизводитель Koenigsegg анонсировал расширение линейки своих гиперкаров новой моделью. Как будет называться купе, пока остается загадкой, но силуэт машины уже рассекречен. В Сети появилось первое тизерное фото некоего автомобиля, который, как считает британская пресса, окажется спецверсией одной из актуальных моделей «Кенигсегг».

По слухам, специальное исполнение одного из действующих гиперкаров будет посвящено самой первой такой моделью в линейке шведской компании.

В анонсе фирма окрестила новинку «задачей на новый год», которая должна обеспечить «более высокую производительность за счет продуманного инжиниринга и доработанного дизайна». Никакими другими подробностями о новинке в Koenigsegg предпочитают пока не делиться.

Если взглянуть на силуэт автомобиля, показанный на затемненном тизере (заглавное фото), то в нем можно найти отсылки к чертам других моделей шведской марки – CCX, CCR и Agera. 

Первым серийным суперкаром бренда было купе СС8S, которое в 2022 году отметит 20-летний юбилей. В основу автомобиля лег алюминий, углепластик и кевлар. Приводил в движение суперкар 4,7-литровый V8 разработки Ford. С места до первой «сотни» CC8S разгонялся всего за 3,5-секунды, а его максимальная скорость достигала 390 километров в час. В общей сложности Koenigsegg выпустила всего 6 таких машин.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о самых дорогих автомобилях в мире, одним из которых является Koenigsegg CCXR Trevita с ценой в 4 миллиона 800 тысяч долларов или 355 миллионов рублей.

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