Первый серийный гиперкар Koenigsegg Jesko едет к своему владельцу

Шведская автомобильная марка Koenigsegg готовится вручить первый серийный экземпляр своего новейшего гиперкара Jesko его покупателю. Согласно информации, опубликованной компанией, машина уже покинула завод в Ангельхольме и прибыла в конечный пункт назначения в Германию, где ее будет ожидать клиент, оформивший первый предзаказ.

Судя по единственной фотографии (опубликована ниже), сделанной во время выгрузки гиперкара Jesko, это автомобиль в версии Attack с внешней отделкой Battle Gray и контрастными позолоченными колесами.

За легкосплавными дисками со сдвоенными спицами скрываются оранжевые тормозные суппорты, которые, как отмечают очевидцы, отлично сочетаются с цветом отделки салона.

Напомним, официальная премьера Koenigsegg Jesko состоялась в 2019 году на автосалоне в Женеве. Все 125 единиц этого гиперкара, которые планировали собрать в будущем, распродали практически сразу. Покупателей не остановила даже их цена, которая в базе составила около 3 миллионов долларов или 240 миллионов рублей.

Приводит в движение новинку Koenigsegg 5-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 1281 лошадиную силу и 1526 Нм.

Вариант Attack, который вскоре доберется до своего первого владельца, отличается от обычного «Джеско» тем, что ориентирован на езду по треку.

Такие гиперкары дополнительно оснащены высоким задним антикрылом для генерации максимальной прижимной силы.