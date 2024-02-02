Один из самых быстрых автомобилей на планете продают за 242 миллиона рублей

Koenigsegg Regera является одним из редких автомобилей в мире. Его производство велось в период с марта 2016 по 2021 год и за это время было выпущено всего 80 машин. Одну из них накануне выставили на аукцион за умопомрачительную сумму.

Подключаемый гибридный спорткар класса Grand Touring был разработан, чтобы стать более практичной и роскошной альтернативой обычной легковой линейке Koenigsegg.

Благодаря новаторской конфигурации силового агрегата (5-литрового V8 с двойным «наддувом» и тремя электромоторами), спрятанного под кузовом из углеродного волокна в стиле истребителя, Regera считается одним из самых быстрых автомобилей на планете.

Прошлым летом, спустя 8 лет с момента запуска, машину удалось разогнать от нуля до 400 километров в час, а затем добиться ее полной остановки всего за 28,81-секунды. Regera побила предыдущий мировой рекорд, установленный полностью электрическим спорткаром Nevera от Rimac.

Выставленный на торги в Париже Regera сошел с конвейера в 2021 году. Машина успела проехать всего 522 километра и находится почти в новом состоянии. Автомобиль покрыт стальным серебристым напылением с контрастными синими полосами, тормозными суппортами того же цвета и 11-спицевыми карбоновыми колесами Dymag Spider.

Внутри кокпит украшен черной кожей с ромбовидной стёжкой, дополненной синей строчкой, а также отделкой из алькантары и углеродного волокна.

Несмотря на то, что новой машина стоила примерно 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 160 миллионов рублей), сегодня ее продают за 2,1 миллиона фунтов стерлингов или 242 миллиона рублей по нынешнему курсу.